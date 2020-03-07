Kral Sörloth
Dev takımların istediği Norveçli süper forvet, “Şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun değil. Ayrıca sorumsuzca bir davranış olur” dedi.
Sörloth, Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Marca'ya konuşan Norveçli golcü, transfer söylentilerinden haberdar olduğunu ancak Trabzonspor'a odaklandığını ve bordo mavili ekiple şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Sörloth şu an için transfer hakkında konuşmanın doğru olmadığını, sorumsuzca bir davranış olacağını söylerek şöyle devam etti: "Dedikodulardan haberim var. Böyle söylentiler her zaman çıkar ancak ben şu anda sadece Trabzon'a odaklanmış durumdayım. Burada büyük bir takım ruhu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun olmaz. Aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."
AĞAOĞLU: UZUN YILLAR BİRLİKTEYİZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, adı sıkça transfer haberleri ile anılmaya başlayan Sörloth ile bir görüşme yaptı. Ağaoğlu, 24 yaşındaki forvetin şu an için sadece ligde kalan maçlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Zaten sözleşmemiz var ve birlikteliğimizin daha uzun süreli olmasını istiyoruz. Oyuncumuzun aklı asla transfer haberleri ile karışmış durumda değil. Sadece takımını ve takımının başarısını düşünüyor. Bize gelen bir transfer teklifi yok. Başarılı bir oyuncu için bu tür haberlerin çıkması normal. Ancak biz birlikte daha iyi işler yapacağız" dedi.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Kral Sörloth haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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