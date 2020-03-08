Sezonun en kötüsü
Süper Lig'in en golcü ekibi olan Trabzonspor dün G.Antep karşısında hücumda etkisiz kaldı.
Süper Lig'in en golcü ekibi olan Trabzonspor dün G.Antep karşısında hücumda etkisiz kaldı. Bordo-mavililer deplasmanlarda ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı oynadı. Sadece 11 defa ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluştular.
KRAL YALNIZ KALDI
Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta yer alan Alexander Sörloth, Gaziantepspor maçında istediği topları alamadı. Norveçli yıldız hücumda yalnız kaldı.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Sezonun en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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