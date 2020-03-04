Bitirim ikili

Süper Lig'de 1 ay önce Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, bir kez daha rakibine sahayı dar etti. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibini yine 2-1'le geçen bordo-mavililerde iki karşılaşmada da golleri aynı isimlerin atması dikkat çekti. Ligdeki maçı 15'te Sörloth, 32'de Novak'ın sayılarıyla yıkan Fırtına, dün akşam da aynı isimlerin ayağıyla bulduğu gollerle devirdi. İki isim dün yine sırayla sahneye çıktı. Kuzeyin Kralı Sörloth 46'da perdeyi açarken, Çekyalı sol bek Novak 66'da farkı 2'ye çıkardı.

DURMUYOR

Ligde 19 golü bulunan Sörloth, kupadaki gol sayısını 4'e yükseltti. Avrupa Ligi'nde de 2 kez fileleri sarsan Sörloth bu sezon toplamda 25 gole ulaştı. Tüm İstanbul takımlarına gol atan Sörloth bu sezon F.Bahçe'ye 2. golünü attı. Novak'ın, F.Bahçe istatistiği de dikkat çekti. Sarı-lacivertlilere karşı Trabzon'da 3 maça çıkan Novak, üçünde de fileleri havalandırdı. Filip Novak bu sezon 3. kez ağları sarstı.

"GOL YEMEMELİYDİK"

Trabzon'un 2. golünü atan Novak, "Maçı kazanmak güzel oldu keşke o golü yemeseydik. Karşılaşmanın ikinci ayağını Kadıköy'de oynayacağız. Turu finale kalmak istiyoruz. Milli aradan sonra Kadıköy'de bir beraberlik ya da galibiyet istiyoruz" diye konuştu



"YENMEYE GİDECEĞİZ"

Kuzeyin Kralı Sörloth, ilk hedefinin kazanmak olduğunu gol ve asistin mutlu ettiğini belirtti. Norveçli, "Kazanan biziz. Avantajlı olsak da oraya kazanmak için gideceğiz. Arkadaşlarıma ve kendime çok büyük güvenim var. Her topu bana yolladıklarını görüyorsunuz. Sahadayken bana gol attırabileceklerini biliyorum" dedi.

EKUBAN BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Ekuban, son iki F.Bahçe derbisinde de asist yapmayı başardı. Süper Lig'de F.Bahçe ile oynanan maçta Sörloth'un skoru 1-1'e getirdiği golde asist yapan Ekuban, dün akşam da Novak'ın tabelayı 2-0'e getiren golün pasını veren isim oldu. 25 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 1-1 biten Fenerbahçe maçında da fileleri sarsarak 1 puanda rol oynamıştı.