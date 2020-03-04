Fırtına koptu

Süper Lig'de bir maçı eksiği ile 2. sırada bulunan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek avantaj elde etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini Sörloth ve Novak attı. Sarı- lacivertliler ise Vedat ile cevap verdi. Bu maçın rövanşı 21 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak ve tur atlayan takım finalde Alanya ya da Antalya'nın rakibi olacak.

HEDEF 15. FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, rakibini eleyerek 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı. En son kupada 2012-13'te finale yükselen ancak F.Bahçe'ye kaybeden Fırtına, 6 sezon aradan sonra finale çıkmak istiyor.

TRABZON 4-3 ÖNDE

İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzon, 3'ünden F.Bahçe mutlu sona ulaştı. Son olarak 2012-2013 sezonunda iki takım finalde, bu kez Ankara'da karşılaştı. Bu kez sarı-lacivertli takım 1-0'lık sonuçla kupaya uzandı. Dünkü sonuçla Fırtına avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

EN SON FENER'DEN ALMIŞTI

Fırtına, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, en son da 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.