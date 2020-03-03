Fransızlar transferi yazdı! İşte Sörloth'u isteyen 3 İngiliz 1 İspanyol ekibi

Sezon başında Crystal Palace'dan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, bordo mavili kulüpte attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sörloth'u izlemeye alan kulüplerin başında İspanyol devi Real Madrid geliyor.

Fransiz teknik direktörün dikkatini çekmeyi başaran Norveçli golcü için özel olarak scoutlarını gönderen ve Trabzonspor'un maçlarında adeta kamp yapan Madrid, sezon sonunda hem Crystal Palace, hem de Trabzonspor ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sörloth'a sadece Real Madrid talip değil. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United da, oyuncunun gelişimini takip ederken, transfer gelişmeleriyle yakından ilgileniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 doğumlu olan Alexander Sörloth Norveç'te dünyaya geldi. Futbola Norveç ekibi Rosenborg'da başlayan golcü futbolcu, 31 Oca 2018 tarihinde Midtjylland'dan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sezon başında Trabzonspor'un yolunu tutan Norveçli golcü burada çıktığı toplam 35 karşılaşmada 24 gol 7 asistlik performans sergilerken, 2869 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizmeyi başardı.