Fransızlar transferi yazdı! İşte Sörloth'u isteyen 3 İngiliz 1 İspanyol ekibi
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'den Trabzonspor'a kiralık transferi gerçekleşen Norveçli golcü Alexander Sörloth, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, diğer yandan da transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Avrupa devlerinin gözünü diktiği Sörloth için takip eden kulüp sayısı geçen her gün çoğalırken, Fransız basını, İngiliz medyasını kaynak gösterdiği haberde Real Madrid'in Sörloth'a olan ilgisinden bahsetti. Öte yandan HITC, Aston Villa, Sheffield United ve Newcastle United'ın, Sörlot'un peşinde olduğunu okuyucuların aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon başında Crystal Palace'dan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, bordo mavili kulüpte attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sörloth'u izlemeye alan kulüplerin başında İspanyol devi Real Madrid geliyor.
Fransiz teknik direktörün dikkatini çekmeyi başaran Norveçli golcü için özel olarak scoutlarını gönderen ve Trabzonspor'un maçlarında adeta kamp yapan Madrid, sezon sonunda hem Crystal Palace, hem de Trabzonspor ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.
PREMIER LİG'DEN 3 TALİP
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sörloth'a sadece Real Madrid talip değil. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United da, oyuncunun gelişimini takip ederken, transfer gelişmeleriyle yakından ilgileniyor.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
5 Aralık 1995 doğumlu olan Alexander Sörloth Norveç'te dünyaya geldi. Futbola Norveç ekibi Rosenborg'da başlayan golcü futbolcu, 31 Oca 2018 tarihinde Midtjylland'dan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sezon başında Trabzonspor'un yolunu tutan Norveçli golcü burada çıktığı toplam 35 karşılaşmada 24 gol 7 asistlik performans sergilerken, 2869 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizmeyi başardı.
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 15:56
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