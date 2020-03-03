Sturridge ayrıldı

BORDO-MAVILI ekibin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Daniel Sturridge sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sağlıklı olduğu dönemde gol ve asist katkısı vermesine rağmen düzenli şekilde sahaya çıkamayan İngiliz yıldız son dönemde motivasyonunu da kaybetti. Karadeniz Fırtınası dün 30 yaşındaki yıldız isimle yolların ayrıldığını önce KAP'a bildirdi, ardından da resmi sitesinden açıkladı. Yapılan duyuruda "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" denildi.



5 MİLYON EURO'YU KULÜBE BIRAKTI

Daniel Sturridge ile Trabzonspor arasındaki bağlar Beşiktaş karşılaşması sonrasında koptu. Yönetim, teknik heyetin de raporuyla derbi maçın ardından İngiliz futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Fesih günü Daniel Sturridge'in hesabına hak edişinin kalan 600 bin euro'luk kısmı yatırıldı. 30 yaşındaki futbolcu 5 milyon euro'yu bulan ileriye dönük alacaklarından vazgeçerek ayrıldı.



BAHİS CEZASI

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge İngiltere Futbol Federasyonu'ndan sert bir ceza aldı. Dün yapılan açıklamada Sturridge bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildi. Cezanın FIFA üyesi tüm ülkelerde geçerli olacağı açıklandı.