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02 Mart 2020, Pazartesi
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Uğurcan iddialı

Uğurcan iddialı

Bu sezona damga vuran isimlerden , 'nda da iddialı olduklarını söyledi. 23 yaşındaki eldiven "Hem şampiyonluğu hem de kupayı istiyoruz." dedi.

Bu sezona damga vuran isimlerden , 'nda da iddialı olduklarını söyledi. 23 yaşındaki eldiven "Hem şampiyonluğu hem de kupayı istiyoruz. Tüm takım buna hazır" ifadelerini kullandı. Uğurcan, evlerindeki ilk maçta 'ye karşı avantaj yakalamaları gerektiğini belirtti. Taraftardan bu maçta da tam destek vermelerini istedi.
  1. 2.3.2020
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