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02 Mart 2020, Pazartesi
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Yenilmez Çimşir

Yenilmez Çimşir

Fırtına’nın hocası, 6 lig maçında 5 zafer, 1 beraberlik gördü. F.Bahçe ve galibiyetleri tattı. deplasmanından puanla döndü.

'da ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen ciddi bir başarı yakaladı. Bordo-mavililerin başında 6 lig karşılaşmasına çıkan 40 yaşındaki genç çalıştırıcı hiç mağlubiyet almadı. 5 kez sahadan 3 puanla ayrılan Çimşir, sadece 1 kez beraberlik gördü. , gibi şampiyonluğa oynayan direkt rakiplerini mağlup eden temsilcisi, Çimşir yönetiminde zorlu deplasmanından da 1 puan çıkarmayı başardı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor fileleri 19 kez sarstı. Sadece 6 gole izin verdi. Taraftarın Hüseyin Çimşir'e olan güveni de tam anlamıyla oturdu. Devre arasında 'nin yardımcı hocası Eddie Newton'ın da Çimşir'in ekibine katılması genç hocanın işini kolaylaştırdı. Çimşir, Newton ve Muzaffer Bilazer'in analizleriyle her rakibi çözüyor.
  1. 2.3.2020
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