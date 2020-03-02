Dev maç Uğurlu’nun
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak yarı final ilk maçının hakemi belli oldu. MHK bu mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı. Trabzonspor, Uğurlu ile 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 9 karşılaşmada 5 kez kazandı. 3 beraberlik, tek yenilgi gördü.
- 2.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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