Dev maç Uğurlu’nun - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Dev maç Uğurlu’nun

Dev maç Uğurlu’nun

Dev maç Uğurlu’nun

'nda ile arasında yarın oynanacak yarı final ilk maçının hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'yu atadı. Trabzonspor, Uğurlu ile 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 9 karşılaşmada 5 kez kazandı. 3 beraberlik, tek yenilgi gördü.

'nda ile arasında yarın oynanacak yarı final ilk maçının hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'yu atadı. Trabzonspor, Uğurlu ile 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 9 karşılaşmada 5 kez kazandı. 3 beraberlik, tek yenilgi gördü.
  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev maç Uğurlu’nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN