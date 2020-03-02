Yabancı rekoru!
Trabzonspor'un transferde 'nokta atışı' yaptığı istatistiklere de yansıdı. Karadeniz ekibinin yabancıları geçtiğimiz yıl 43 kez ağları sarsmıştı. Bu yıl Fırtına'nın kaydettiği 54 golün 46'sı yabancı yıldızlardan geldi.
Bordo-mavililer 'kadro mühendisliğini' o kadar doğru yapıyor ki bu puan durumuna da istatistiklere de olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Karadeniz ekibi bu sezon 54 defa ağları sarsmayı başardı. Bu gollerin 46'sı yabancı oyunculardan geldi. Böylece Trabzonspor'un yabancıları, rekoru daha 23 maç geride kalmışken kırmayı başardı. Trabzonspor'un 53 yıllık tarihinde yeni bir rekora imza attılar. Bordo-mavili takımın yabancıları geçtiğimiz sezon 43 defa fileleri sarsmıştı.
ALEXANDER SÖRLOTH FARKI
Trabzonspor'un kuruluşundan bu yana kadrosunda 139 yabancı futbolcu şans buldu. Karadeniz temsilcisinde yabancı oyuncuların gol rekoru geçen sezon 43 golle kırılmıştı. 2020 model Fırtına bu rekoru şimdiden 3 gol ileri taşımayı başardı. Bunda en büyük pay, Süper Lig'de 19 defa ağları sarsan Alexander Sörloth'a ait. Norveçli yıldız son olarak Oscar Cardozo'yu geride bırakmıştı. Gözünü 25 gollü Şota Arveladze'nin rekoruna dikti. Nwakaeme, Sturridge, Ekuban, Jose Sosa gibi isimlerin katkısıyla büyük rekor geldi.
TARİHİ BAŞARI
Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyetle Süper Lig'de 23. maçlar baz alındığında tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Bordo-mavililer şu ana kadar fileleri 54 kez sarstı. Buna en yakın olarak 1995-96 sezonunda 53 gol kaydetmişlerdi. Trabzonspor, erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u da mağlup ederek rekorunu daha da geliştirmek için uğraşacak.
YENİLER DE ATIYOR
Bordo-mavili ekibin devre arasında kadrosuna kattığı yabancı futbolcular da skora katkı vermeye başladı. Badou Ndiaye ve Manuel da Costa da fileleri sarsan yabancı isimler arasına katıldılar. Sadece Guilherme, Obi Mikel, Messias ve Campi henüz Süper Lig'de golle tanışamadılar.
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