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02 Mart 2020, Pazartesi
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Yabancı rekoru!

Yabancı rekoru!

'un transferde 'nokta atışı' yaptığı istatistiklere de yansıdı. ekibinin yabancıları geçtiğimiz yıl 43 kez ağları sarsmıştı. Bu yıl 'nın kaydettiği 54 golün 46'sı yabancı yıldızlardan geldi.

Bordo-mavililer 'kadro mühendisliğini' o kadar doğru yapıyor ki bu puan durumuna da istatistiklere de olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. ekibi bu sezon 54 defa ağları sarsmayı başardı. Bu gollerin 46'sı yabancı oyunculardan geldi. Böylece 'un yabancıları, rekoru daha 23 maç geride kalmışken kırmayı başardı. Trabzonspor'un 53 yıllık tarihinde yeni bir rekora imza attılar. Bordo-mavili takımın yabancıları geçtiğimiz sezon 43 defa fileleri sarsmıştı.

ALEXANDER SÖRLOTH FARKI

Trabzonspor'un kuruluşundan bu yana kadrosunda 139 yabancı futbolcu şans buldu. Karadeniz temsilcisinde yabancı oyuncuların gol rekoru geçen sezon 43 golle kırılmıştı. 2020 model bu rekoru şimdiden 3 gol ileri taşımayı başardı. Bunda en büyük pay, 'de 19 defa ağları sarsan Alexander Sörloth'a ait. Norveçli yıldız son olarak 'yu geride bırakmıştı. Gözünü 25 gollü 'nin rekoruna dikti. Nwakaeme, Sturridge, Ekuban, gibi isimlerin katkısıyla büyük rekor geldi.

TARİHİ BAŞARI

Karadeniz ekibi, mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyetle Süper Lig'de 23. maçlar baz alındığında tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Bordo-mavililer şu ana kadar fileleri 54 kez sarstı. Buna en yakın olarak 1995-96 sezonunda 53 gol kaydetmişlerdi. Trabzonspor, erteleme maçında 'u da mağlup ederek rekorunu daha da geliştirmek için uğraşacak.

YENİLER DE ATIYOR

Bordo-mavili ekibin devre arasında kadrosuna kattığı yabancı futbolcular da skora katkı vermeye başladı. Badou Ndiaye ve Manuel da Costa da fileleri sarsan yabancı isimler arasına katıldılar. Sadece Guilherme, Obi Mikel, Messias ve Campi henüz Süper Lig'de golle tanışamadılar.

  1. 2.3.2020
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