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01 Mart 2020, Pazar
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Sihirbaz

Sihirbaz

Nijeryalı oyuncu, dün müthiş işler yaptı. 46'da sahadaydı, 71'de 'un öne geçtiği golde asist yaptı. 77'de penaltı kazandırdı, 86'da ağları sarstı, son golü de attırdı.

'un dünkü galibiyetinde başrol oynayan isimlerin başında tartışmasız Anthony Nwakaeme geldi. Sakatlıktan tamamen kurtulan yıldız futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdi, bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Hücuma büyük hareketlilik kazandıran Nijeryalı oyuncu, Ekuban'ın skoru 2-1'e getiren golünde asisti yaptı. 77'de bordo- mavililere penaltı kazandıran 30 yaşındaki futbolcu, 86'da ise rakip fileleri havalandırdı.

Fırtına'nın 5-2'lik galibiyetinde kilit rol oynayan Nwakaeme, 90'da skoru belirleyen Ndiaye'ye de asist yaptı. 90 dakika sonunda kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Nwakaeme, "İkinci yarı oyuna girdim ve benim için iyi bir maç oldu. Biraz daha toparlanarak kendimize geldik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu zafer hepimizin. Sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ekuban, 'Tonaldo' dedi ama siz onu dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

O HATAYI TELAFİ ETTİ

'u öne geçiren golde yanlış yer tutan Da Costa, hatasını telafi etti. 65. dakikada Trabzonspor'un eşitlik golünü atan Portekizli futbolcu, savunmada da daha dikkatli oynadı. 90 dakika sonunda mutlu olan Costa, "Trabzonspor'un kadro kalitesini net bir şekilde gösterdik. Bütün gollerimiz çok güzeldi" dedi.

  1. 1.3.2020
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