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01 Mart 2020, Pazar
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Devlerden yakın takip

Devlerden yakın takip

'un dün oynadığı maçı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izledi. United, , Sevilla ve Leipzig'in yer aldığı ekiplerin scoutları, bordo-mavililerin yıldızlarını takip etti. 'nın file bekçisi Uğurcan ile Sörloth için notlar aldığı öğrenildi.

'un dün oynadığı maçı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izledi. United, , Sevilla ve Leipzig'in yer aldığı ekiplerin scoutları, bordo-mavililerin yıldızlarını takip etti. 'nın file bekçisi Uğurcan ile Sörloth için notlar aldığı öğrenildi.
  1. 1.3.2020
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