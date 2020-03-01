‘İki kulvarda da kupaya talibiz’
Hüseyin Çimşir'in cezası nedeniyle Trabzonspor'un başında sahaya çıkan Muzaffer Bilazer, 90 dakika sonunda mutluydu. Maça heyecansız başladıklarını söyleyen Bilazer, "Rakibin orta sahasına cevap veremedik. İkinci yarı bunları çözdük ve daha coşkuluyduk. 89. dakikada sağ bek orta yaptı, sol bek de pozisyonun içindeydi. Ne kadar istekli olduğumuzun göstergesi bu pozisyondu. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçını düşünüyoruz. İki kulvarda da kupaya talibiz" diye konuştu.
- 1.3.2020
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