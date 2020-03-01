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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor ‘İki kulvarda da kupaya talibiz’

‘İki kulvarda da kupaya talibiz’

‘İki kulvarda da kupaya talibiz’

'in cezası nedeniyle 'un başında sahaya çıkan , 90 dakika sonunda mutluydu. Maça heyecansız başladıklarını söyleyen Bilazer, "Rakibin orta sahasına cevap veremedik. İkinci yarı bunları çözdük ve daha coşkuluyduk. 89. dakikada sağ bek orta yaptı, sol bek de pozisyonun içindeydi. Ne kadar istekli olduğumuzun göstergesi bu pozisyondu. Şimdi ile oynayacağımız kupa maçını düşünüyoruz. İki kulvarda da kupaya talibiz" diye konuştu.

'in cezası nedeniyle 'un başında sahaya çıkan , 90 dakika sonunda mutluydu. Maça heyecansız başladıklarını söyleyen Bilazer, "Rakibin orta sahasına cevap veremedik. İkinci yarı bunları çözdük ve daha coşkuluyduk. 89. dakikada sağ bek orta yaptı, sol bek de pozisyonun içindeydi. Ne kadar istekli olduğumuzun göstergesi bu pozisyondu. Şimdi ile oynayacağımız kupa maçını düşünüyoruz. İki kulvarda da kupaya talibiz" diye konuştu.
  1. 1.3.2020
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