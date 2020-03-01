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01 Mart 2020, Pazar
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Hüseyin hoca tribünde izledi

Hüseyin hoca tribünde izledi

Geçtiğimiz hafta ile oynanan maçta gördüğü cezalı duruma düşen , dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. 90 dakikayı dikkatli bir şekilde izleyen 40 yaşındaki hoca, pozisyonlarda da büyük heyecan yaşadı. Genç hocanın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör yer aldı.

Geçtiğimiz hafta ile oynanan maçta gördüğü cezalı duruma düşen , dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. 90 dakikayı dikkatli bir şekilde izleyen 40 yaşındaki hoca, pozisyonlarda da büyük heyecan yaşadı. Genç hocanın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör yer aldı.
  1. 1.3.2020
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