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01 Mart 2020, Pazar
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Net penaltıyı atladı

Net penaltıyı atladı

Fırtına'nın Ç.Rize'yi 5-2 yendiği maçta hakem Abdulkadir Bitigen kritik bir hata yaptı.

Fırtına'nın Ç.Rize'yi 5-2 yendiği maçta hakem Abdulkadir Bitigen kritik bir hata yaptı. Rizesporlu Oğuz Kaan ceza alanı içinde koluyla topu durdurdu. Bitigen vermedi, VAR hakemi da çağırmadı.
  1. 1.3.2020
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