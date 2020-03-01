‘Bir ölür, bin diriliriz’ - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor ‘Bir ölür, bin diriliriz’

‘Bir ölür, bin diriliriz’

‘Bir ölür, bin diriliriz’

Stadı'nda dün duygu anlar yaşandı. İki takım taraftarları da, futbolcular da İdlip'te şehit düşen askerlerimizi unutmadı.

Şenol 'nda dün duygu anlar yaşandı. İki takım taraftarları da, futbolcular da İdlip'te şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Tribünlerde, "Milletimizin başı sağolsun", "Bir ölür, bin diriliz" yazılı pankartlar yer aldı, uzun süre de, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı. Bordo-mavili futbolcular da ısınmaya Türk bayrağı baskılı siyah tişörtlerle çıktı. Maç öncesi statta şehitlerimizin ismi tek tek anons edilirken, taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi. O anlarda gözyaşlarını tutamayan taraftarlarda kameralara yansıdı.
  1. 1.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bir ölür, bin diriliriz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN