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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'da zorlu periyot başlıyor

Trabzonspor'da zorlu periyot başlıyor

16 günde ve yarı finalinde 5 maça çıkacak olan Fırtına’nın hedefi bu periyodu kayıpsız geçmek.

Fırtına'nın 16 günlük zorlu fikstürü bugün ile oynayacağı maçla başlayacak. Bordo-mavililer, 3 Mart'ta Ziraat yarı final ilk karşılaşmasında sahasında 'yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart'ta deplasmanda FK ile karşılaşacak , deprem nedeniyle ertelenen deplasmandaki BTC Türk maçını ise 11 Mart'ta oynayacak. devi, 15 Mart'ta ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden 'i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak. Bu maçtan sonra 6 günlük bir soluk alacak olan bordo-mavililerin fikstürü normale dönecek ve 22 Mart'ta deplasmanda 'ye konuk olacak.

  1. 29.2.2020
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