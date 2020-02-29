Trabzonspor'da zorlu periyot başlıyor
16 günde Süper Lig ve Türkiye Kupası yarı finalinde 5 maça çıkacak olan Fırtına’nın hedefi bu periyodu kayıpsız geçmek.
Fırtına'nın 16 günlük zorlu fikstürü bugün Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçla başlayacak. Bordo-mavililer, 3 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart'ta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, deprem nedeniyle ertelenen deplasmandaki BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart'ta oynayacak. Karadeniz devi, 15 Mart'ta ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden Medipol Başakşehir'i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak. Bu maçtan sonra 6 günlük bir soluk alacak olan bordo-mavililerin fikstürü normale dönecek ve 22 Mart'ta deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
- 29.2.2020
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