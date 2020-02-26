Messias’a özel idman
Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Messias, antrenman sona erdikten sonra yardımcı antrenör Eddie Newton'un nezaretinde özel olarak çalışma yaptı. Campi'nin kart cezalısı, Hosseini'nin sakatlığının bulunduğu haftada Ç.Rizespor maçına hazırlanan stoperin forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
- 26.2.2020
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