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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’a özel idman

Messias’a özel idman

Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper , antrenman sona erdikten sonra yardımcı antrenör 'un nezaretinde özel olarak çalışma yaptı. 'nin kart cezalısı, 'nin sakatlığının bulunduğu haftada Ç.Rizespor maçına hazırlanan stoperin forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper , antrenman sona erdikten sonra yardımcı antrenör 'un nezaretinde özel olarak çalışma yaptı. 'nin kart cezalısı, 'nin sakatlığının bulunduğu haftada Ç.Rizespor maçına hazırlanan stoperin forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
  1. 26.2.2020
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