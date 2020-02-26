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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Sakatlık raporu

Sakatlık raporu

şampiyonluk yolunda ilerlerken, teknik heyet sakatlığı bulunan oyunculardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. İşte sakatların son durumu:

NWAKAEME

Hücum hattının temel taşlarından olan Nijeryalı oyuncunun sağ arka adalesinde sertliğe bağlı ağrıları oluyor. derbisinde riske edilmedi, sınavına kadar sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ve hakkındaki karar maç günü verilecek.

A. ÖMÜR

Menisküs sakatlığı tamamen geçti. Fiziksel olarak da oldukça iyi durumda. Yapılan testlerde kas gruplarının sakatlanmadan önceki halinden daha iyi olduğu tespit edildi. Ancak uzun zamandır maç antrenmanı yapmadığı için henüz hazır değil.

HOSSEINI

maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavi süresinin üç haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olma ihtimali düşük.

EKUBAN

Uzun bir sakatlık döneminin ardından oynadığı Beşiktaş derbisinde ağrıları nüksetti. Bir süre sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ancak Çaykur Rizespor maçında forma giymesine engel bir durum yok.

A. CANBAZ

Çarpraz bağları kopan oyuncu sezonu kapattı. Önümüzdeki günlerde 'a gelecek ve kontrolleri yapılacak. Ardından kendisine bir çalışma programı sunulacak ve ona göre yol haritası belirlenecek.

  1. 26.2.2020
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