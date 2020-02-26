Sakatlık raporu
Trabzonspor şampiyonluk yolunda ilerlerken, teknik heyet sakatlığı bulunan oyunculardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. İşte sakatların son durumu:
NWAKAEME
Hücum hattının temel taşlarından olan Nijeryalı oyuncunun sağ arka adalesinde sertliğe bağlı ağrıları oluyor. Beşiktaş derbisinde riske edilmedi, Çaykur Rizespor sınavına kadar sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ve hakkındaki karar maç günü verilecek.
A. ÖMÜR
Menisküs sakatlığı tamamen geçti. Fiziksel olarak da oldukça iyi durumda. Yapılan testlerde kas gruplarının sakatlanmadan önceki halinden daha iyi olduğu tespit edildi. Ancak uzun zamandır maç antrenmanı yapmadığı için henüz hazır değil.
HOSSEINI
Sivasspor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavi süresinin üç haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olma ihtimali düşük.
EKUBAN
Uzun bir sakatlık döneminin ardından oynadığı Beşiktaş derbisinde ağrıları nüksetti. Bir süre sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ancak Çaykur Rizespor maçında forma giymesine engel bir durum yok.
A. CANBAZ
Çarpraz bağları kopan oyuncu sezonu kapattı. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek ve kontrolleri yapılacak. Ardından kendisine bir çalışma programı sunulacak ve ona göre yol haritası belirlenecek.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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