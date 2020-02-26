Yusuf Sarı yeniden sakatlandı
Uzun bir sakatlık döneminin ardından dün sabah antrenmana katılan Yusuf Sarı, Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Ardından kendisini deneyen 21 yaşındaki sağ kanat, tekrar yere düşünce doktorlar hemen müdahale etti. Bu arada kaptan Sosa da sağlık kuruluna oyuncunun tedavisinin içeride yapılmasını gerektiğini söyledi. Teknik ekibin de onayıyla Yusuf tedavisinin yapılması için içeriye alındı.
- 26.2.2020
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