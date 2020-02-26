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26 Şubat 2020, Çarşamba
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yeniden sakatlandı

Yusuf Sarı yeniden sakatlandı

bir sakatlık döneminin ardından dün sabah antrenmana katılan , Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Ardından kendisini deneyen 21 yaşındaki sağ kanat, tekrar yere düşünce doktorlar hemen müdahale etti. Bu arada kaptan da sağlık kuruluna oyuncunun tedavisinin içeride yapılmasını gerektiğini söyledi. ekibin de onayıyla Yusuf tedavisinin yapılması için içeriye alındı.

bir sakatlık döneminin ardından dün sabah antrenmana katılan , Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Ardından kendisini deneyen 21 yaşındaki sağ kanat, tekrar yere düşünce doktorlar hemen müdahale etti. Bu arada kaptan da sağlık kuruluna oyuncunun tedavisinin içeride yapılmasını gerektiğini söyledi. ekibin de onayıyla Yusuf tedavisinin yapılması için içeriye alındı.
  1. 26.2.2020
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