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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Forma savaşları

Forma savaşları

Yeni transferler ve sakatların dönmesi ile Abdulkadir, Hüseyin, Ekuban yedek kaldı.

Süper Lig'de bir maçı eksik 45 puanla lider 'in 1 puan gerisinde yer alan , şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürürken, takım içerisinde yaşanan rekabet de bordo-mavililere olumlu yansıyor. Her mevkide forma savaşının verildiği devinde Sturridge'nin yanı sıra geçen sezonun vazgeçilmezleri olan Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Ekuban gibi isimler de zaman zaman şans bulmakta zorlanıyor.

HER MEVKİDE REKABET

Her mevkide forma savaşının verildiği Fırtına'da kalede Uğurcan Çakır istikrarlı bir performans sergilerken, bulduğu şansları iyi değerlendiren Erce'nin yanı sıra genç isim Arda da forma bekleyenler arasında. Sağ bekte Kamil ile genç isim Serkan Asan Pereira'dan, stoperde Hüseyin ile Da Costa ile Campi'den, sol bekte Abdurrahim Dursun Novak'tan, orta sahada Doğan ile Abdulkadir Parmak Mikel, Sosa ve 'den, hücum hattında Bilal, Ekuban ile Sturridge Nwakaeme, Guilherme ve Sörloth'tan formayı kapabilmek için mücadele veriyor.

  1. 26.2.2020
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