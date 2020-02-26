Forma savaşları
Yeni transferler ve sakatların dönmesi ile Abdulkadir, Hüseyin, Ekuban yedek kaldı.
Süper Lig'de bir maçı eksik 45 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürürken, takım içerisinde yaşanan rekabet de bordo-mavililere olumlu yansıyor. Her mevkide forma savaşının verildiği Karadeniz devinde Sturridge'nin yanı sıra geçen sezonun vazgeçilmezleri olan Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Ekuban gibi isimler de zaman zaman şans bulmakta zorlanıyor.
HER MEVKİDE REKABET
Her mevkide forma savaşının verildiği Fırtına'da kalede Uğurcan Çakır istikrarlı bir performans sergilerken, bulduğu şansları iyi değerlendiren Erce'nin yanı sıra genç isim Arda da forma bekleyenler arasında. Sağ bekte Kamil ile genç isim Serkan Asan Pereira'dan, stoperde Hüseyin ile Da Costa ile Campi'den, sol bekte Abdurrahim Dursun Novak'tan, orta sahada Doğan ile Abdulkadir Parmak Mikel, Sosa ve Ndiaye'den, hücum hattında Bilal, Ekuban ile Sturridge Nwakaeme, Guilherme ve Sörloth'tan formayı kapabilmek için mücadele veriyor.
- 26.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Forma savaşları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.