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29 Şubat 2020, Cumartesi
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derbisinde yok!

Obi Mikel Fenerbahçe derbisinde yok!

'un yıldız ismi John , karşılaşmasının 90+6. dakikasında ikinci sarı karttan gördü. Nijeryalı orta saha oyuncusu, 3 Mart'ta ile oynanacak yarı final ilk maçında cezalı duruma düştü.

'in 24. haftasında sahasında 'u 5-2 yenerek liderliğe yükselen 'da, John 'in görmesi moralleri bozdu.

90+1. dakikada Trabzon ceza sahasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından VAR tarafından uyarılan maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, 90+6'da pozisyonu izleyip Obi Mikel'in elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. Bitigen daha sonra penaltıya sebep olan Obi Mikel'e ikinci sarıyı gösterip kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

cezası nedeniyle maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, ceza dönüşü çıktığı ilk karşılaşmada da kırmızı kart görmüş oldu.

Obi Mikel, 3 Mart'ta ile Medical Park Stadı'nda oynanacak yarı final ilk maçında cezası nedeniyle takımını yine yalnız bırakacak.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 19:51
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