Obi Mikel Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'da, John Obi Mikel'in kırmızı kart görmesi moralleri bozdu.

90+1. dakikada Trabzon ceza sahasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından VAR tarafından uyarılan maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, 90+6'da pozisyonu izleyip Obi Mikel'in elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. Bitigen daha sonra penaltıya sebep olan Obi Mikel'e ikinci sarıyı gösterip kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, ceza dönüşü çıktığı ilk karşılaşmada da kırmızı kart görmüş oldu.

Obi Mikel, 3 Mart'ta Fenerbahçe ile Medical Park Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında cezası nedeniyle takımını yine yalnız bırakacak.