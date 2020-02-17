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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Tek cezalı

Tek cezalı Obi Mikel

, , , , Guilherme, ve sınırındaydı.

, , , , Guilherme, ve sınırındaydı. Bu isimlerden sadece Obi Mikel rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü. Nijeryalı futbolcu, deplasmanında yok.
  1. 17.2.2020
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