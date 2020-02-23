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23 Şubat 2020, Pazar
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Tek kişilik ordu

Tek kişilik ordu

karşısında 'un golünü atan Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla son 24 yılın en başarılı yabancı futbolcusu oldu. 'Kuzeyin Kralı', 'de oynadığı 22 maçta 19 gole ulaştı.

Sörloth bu başarısıyla 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden Şota'dan sonra ekibinin en çok skor katkısı yapan yabancı oyuncusu olarak tarihe geçti. Sörloth ayrıca ligde oynadığı 5 derbinin 4'ünde gol atarak da kalitesini belgeledi. (1-1) ve (2-1) filelerini de havalandıran yıldız, 'ı Akyazı'da 4-1 yendikleri ilk maçta da gol amıştı. Son 11 haftada 13 gole imza koyan 24 yaşındaki forveti, Beşiktaş defansı da durduramadı. Daha önce Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Norveçli, 2017-18'de ise C. Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SÖRLOTH İÇİN ATILAN TWEETLER
Bebek yüzlü katil @Maksuttysz
Bu adam bildiğin ligin Lewandowski'si @OsmanAcarsoy1
Söroth'ta şampiyonluk hırsı var. Tek kişilik ordu gibi @d_e_n_t_i_s_t
Sörloth'u ne zaman izlesem bi ah çekiyorum @AnlHrlk
Bir erkeğin en full modeli kısaca Sörloth @dolsucunuz
Sörloth'un vuruşunu yapabilecek beş altı oyuncu var dünyada. O pozisyonda Karius'a suç bulmayın @blstonejk

'İKİNCİ GOLDE İNANILMAZ MUTLUYDUM'
Vodafone Park'ta iki kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, maç sonunda şunları söyledi: "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. İkinci golde inanılmaz mutluydum. Çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda çok büyük sevinç yaşadım."

  1. 23.2.2020
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