Sörloth bu başarısıyla 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden Şota'dan sonra Karadeniz ekibinin en çok skor katkısı yapan yabancı oyuncusu olarak tarihe geçti. Sörloth ayrıca ligde oynadığı 5 derbinin 4'ünde gol atarak da kalitesini belgeledi. Galatasaray (1-1) ve Fenerbahçe (2-1) filelerini de havalandıran yıldız, Beşiktaş'ı Akyazı'da 4-1 yendikleri ilk maçta da gol amıştı. Son 11 haftada 13 gole imza koyan 24 yaşındaki forveti, Beşiktaş defansı da durduramadı. Daha önce Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Norveçli, 2017-18'de ise C. Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SÖRLOTH İÇİN ATILAN TWEETLER

Bebek yüzlü katil @Maksuttysz

Bu adam bildiğin ligin Lewandowski'si @OsmanAcarsoy1

Söroth'ta şampiyonluk hırsı var. Tek kişilik ordu gibi @d_e_n_t_i_s_t

Sörloth'u ne zaman izlesem bi ah çekiyorum @AnlHrlk

Bir erkeğin en full modeli kısaca Sörloth @dolsucunuz

Sörloth'un vuruşunu yapabilecek beş altı oyuncu var dünyada. O pozisyonda Karius'a suç bulmayın @blstonejk



'İKİNCİ GOLDE İNANILMAZ MUTLUYDUM'

Vodafone Park'ta iki kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, maç sonunda şunları söyledi: "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. İkinci golde inanılmaz mutluydum. Çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda çok büyük sevinç yaşadım."