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23 Şubat 2020, Pazar
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’u inlettiler

İstanbul’u inlettiler

Bordo-mavililer, dün ’taki yerini aldı, 90 dakika boyunca da susmadı. Taraftarlar uzun süre “Şampiyon” tezahüratlarıyla ortalığı yıktı.

Bu sezon takımlarını yalnız bırakmayan taraftarları, dün akşam da işbaşındaydı. deplasmanındaki yerlerini alan bordo-mavililer, 'ta kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmadı. Karşılaşma öncesi tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, başlangıç düdüğünden itibaren de hiç susmadı. Yenik durumda oldukları dakikalarda da verdikleri destekle takımlarına itici güç olan Trabzonspor tribünleri, maç sırasında olduğu gibi 90 dakika sonunda da "Şampiyon" tezahüratlarıyla seslerini duyurdu. Bordo-mavili taraftarlar, müsabaka öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünden sonra da teknik heyetle birlikte tüm takımı tribünlere çağırdı.

  1. 23.2.2020
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