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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Nwakaeme şoku

Nwakaeme şoku

maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen , derbisinde yok. Nijeryalı sol kanat, dün sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen , derbisinde yok. Nijeryalı sol kanat, dün sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.

  1. 22.2.2020
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