Çimşir tarihe geçebilir - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Çimşir tarihe geçebilir

Çimşir tarihe geçebilir

Çimşir tarihe geçebilir

Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, 'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan 'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, 'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan 'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

TARİHİ DERBİ
, Beşiktaş'ı devirirse 1983 yılından sonra rakibi karşısında 3 maç üst üste kazanmış olacak. 'in 23. haftasında lider Trabzonspor bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavilile sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

15 YILIN EN İYİSİ
Bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse 2003- 04'teki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun 3 puan serisine ulaşacak. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atıp galibiyet serisini 7'ye çıkacak.

36 SEZON SONRA BIR İLK
Fırtına, Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. ekibi, siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst ezeli rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çimşir tarihe geçebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN