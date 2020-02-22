Onur Recep Kıvrak'tan Trabzonspor'a destek

Trabzonspor'da kadro dışı kaldıktan sonra şok bir kararla 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, uzun bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Milli isim, Instagram sayfası açarak kendini hatırlamıştı.

Trabzonspor'dan bu sezon ayrılan Yusuf Yazıcı, 'Aramıza hoşgeldin abim' mesajıyla Onur Kıvrak'a mesaj göndermişti. Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Yusuf'a benzer şekilde 'abim hoş geldin' yazısıyla bir paylaşım yapmıştı.

Açtığı Instagram hesabında ailesiyle ilgili birçok fotoğraf paylaşan Onur Kıvrak'ın Trabzonspor paylaşımları da dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ DESTEK

Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. kritik maç öncesi Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Onur Kıvrak'tan destek geldi.

32 yaşındaki eski milli kaleci sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Onur, paylaşımında "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.



