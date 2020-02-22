Onur Recep Kıvrak'tan Trabzonspor'a destek
Trabzonspor'un uzun yıllar kalesini koruyan ve Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra futbol kariyerine de noktayı koyan Onur Recep Kıvrak'tan zorlu Beşiktaş maçı öncesi Fırtına'ya destek geldi. Kıvrak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da kadro dışı kaldıktan sonra şok bir kararla 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, uzun bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Milli isim, Instagram sayfası açarak kendini hatırlamıştı.
Trabzonspor'dan bu sezon ayrılan Yusuf Yazıcı, 'Aramıza hoşgeldin abim' mesajıyla Onur Kıvrak'a mesaj göndermişti. Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Yusuf'a benzer şekilde 'abim hoş geldin' yazısıyla bir paylaşım yapmıştı.
Açtığı Instagram hesabında ailesiyle ilgili birçok fotoğraf paylaşan Onur Kıvrak'ın Trabzonspor paylaşımları da dikkat çekmişti.
BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ DESTEK
Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. kritik maç öncesi Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Onur Kıvrak'tan destek geldi.
32 yaşındaki eski milli kaleci sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Onur, paylaşımında "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 19:19
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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