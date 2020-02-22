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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Onur Recep Kıvrak'tan Trabzonspor'a destek

'tan 'a destek

Onur Recep Kıvrak'tan Trabzonspor'a destek

'un uzun yıllar kalesini koruyan ve Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra kariyerine de noktayı koyan 'tan zorlu maçı öncesi Fırtına'ya destek geldi. Kıvrak hesabından yaptığı paylaşımda, "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.

'da kadro dışı kaldıktan sonra şok bir kararla 31 yaşında futbolu bırakan , uzun bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Milli isim, sayfası açarak kendini hatırlamıştı.

Trabzonspor'dan bu sezon ayrılan Yusuf Yazıcı, 'Aramıza hoşgeldin abim' mesajıyla Onur Kıvrak'a mesaj göndermişti. Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Yusuf'a benzer şekilde 'abim hoş geldin' yazısıyla bir paylaşım yapmıştı.

Açtığı Instagram hesabında ailesiyle ilgili birçok fotoğraf paylaşan Onur Kıvrak'ın Trabzonspor paylaşımları da dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ DESTEK

'de Trabzonspor, ile karşılaşacak. kritik maç öncesi Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Onur Kıvrak'tan destek geldi.

32 yaşındaki eski milli kaleci sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Onur, paylaşımında "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.


  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 19:19
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