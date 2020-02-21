Yeni rekora 5 gol kaldı

Trabzonspor, yabancı oyuncularından en çok verim aldığı dönemi yaşıyor. Ligde 21 maçta atılan 47 golün 39'ü yabancılardan geldi. Sörloth (17), Nwakaeme (8), Sturridge ve Sosa (4'er), Novak (2), Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Ekuban (1'er) 5 gol daha atarsa skor katkısında rekor kıracak.