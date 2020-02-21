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21 Şubat 2020, Cuma
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Yeni rekora 5 gol kaldı

Yeni rekora 5 gol kaldı

, en çok verim aldığı dönemi yaşıyor. Ligde 21 maçta atılan 47 golün 39'ü yabancılardan geldi. (17), (8), ve (4'er), (2), , , ve (1'er) 5 gol daha atarsa skor katkısında rekor kıracak.

, en çok verim aldığı dönemi yaşıyor. Ligde 21 maçta atılan 47 golün 39'ü yabancılardan geldi. (17), (8), ve (4'er), (2), , , ve (1'er) 5 gol daha atarsa skor katkısında rekor kıracak.

  1. 21.2.2020
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