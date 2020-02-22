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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Muhteşem karşılama

Muhteşem karşılama

derbisi için dün 'a gelen lider 'a taraftarı muhteşem bir karşılama töreni düzenledi. Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör 'e çiçek verdi. Taraftarlar, Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Hüseyin Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

DEPLASMANDA SERT ESİYOR
Fırtına deplasman maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Deplasmandaki en son yenilgisini sezonun ilk yarısında 'a karşı alan bordo-mavililer tam 151 gündür deplasmanda kaybetmedi. Fırtına, 'a 2-1 kaybettikten sonra oynadığı 6 dış saha maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

  1. 22.2.2020
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