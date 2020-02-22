Muhteşem karşılama
Beşiktaş derbisi için dün İstanbul'a gelen lider Trabzonspor'a taraftarı muhteşem bir karşılama töreni düzenledi. Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.
Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Hüseyin Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
DEPLASMANDA SERT ESİYOR
Fırtına deplasman maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Deplasmandaki en son yenilgisini sezonun ilk yarısında Sivas'a karşı alan bordo-mavililer tam 151 gündür deplasmanda kaybetmedi. Fırtına, Sivasspor'a 2-1 kaybettikten sonra oynadığı 6 dış saha maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
- 22.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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