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20 Şubat 2020, Perşembe
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’ye özel görev

Guilherme’ye özel görev

Devre arasında 'dan alınan , derbisinde Hüseyin Çimşir'in sahadaki en büyük kozlarından biri olacak.

ile 'da çalışan ve bu anlamda Yalçın'ın takımına nasıl taktik vereceğini en iyi bilen isim olan 'den Çimşir bu alanda bilgiler alıyor. Brezilyalı oyuncu derbide de sahada Çimşir'e bu anlamda yardımcı olacak.

  1. 20.2.2020
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