Borsada da coştu: Yüzde 150
Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü.
Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü. Trabzonspor hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazandı, yatırımcısına kazandırdı.
AĞIR FAVORİ TRABZON
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü. Geçen hafta 3.25 olan Fırtına'nın oranı 2.75'e indirildi. 5'ten 4'e düşen G.Saray ikinci sırada.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Borsada da coştu: Yüzde 150 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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