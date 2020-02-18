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18 Şubat 2020, Salı
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Borsada da coştu: Yüzde 150

Borsada da coştu: Yüzde 150

'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen , 'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü.

Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen , 'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü. Trabzonspor hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazandı, yatırımcısına kazandırdı.

AĞIR FAVORİ TRABZON
'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü. Geçen hafta 3.25 olan Fırtına'nın oranı 2.75'e indirildi. 5'ten 4'e düşen G.Saray ikinci sırada.

  1. 18.2.2020
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