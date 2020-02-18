Borsada da coştu: Yüzde 150

Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü. Trabzonspor hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazandı, yatırımcısına kazandırdı.

AĞIR FAVORİ TRABZON

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü. Geçen hafta 3.25 olan Fırtına'nın oranı 2.75'e indirildi. 5'ten 4'e düşen G.Saray ikinci sırada.