Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: İşte Trabzon ruhu

Ligde artık zirve bordomavi... Trabzonspor tam 298 hafta sonra, hem de bir maçı eksik olmasına rağmen lider oldu. Kadrosu için 'ligin en iyisi' deniyor. Fırtına için o sene bu sene mi?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Trabzon'un 298 hafta sonra gelen liderliği asla tesadüf değil! Ahmet Ağaoğlu yönetiminin planlı çalışmasının verdiği bir meyve bu... Bordomavililer, geçen sezon öze dönüş hamlesi başlatarak, o ruhu yakaladılar. Nedir bu ruh? Şampiyonlukların kazanıldığı dönemdeki 'Trabzonspor ruhu, öz evlat ruhu...' Trabzonspor, geçen sezon oynadığı başarılı futbolla taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan takımdı. Bu sezona girerken Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi iki süper yıldızını kaybetti Trabzonspor... Ama bir yıl önce tohumu ekilen şampiyonluk ruhunu kaybetmediler...

O ruh; Trabzonspor'a 9 yıl sonra liderliği getirdi. Belki de sezon sonunda da şampiyonluğu getirecek. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Trabzonspor buralara emekleye emekleye geldi. Alınteri ile planlı projelerle. Akıllı kadro yapılanması ile geldi. Şimdi hasat zamanı. Bordo-mavililer, bu takım ruhundan uzaklaşmadan, basamakları birer birer çıkmaya devam ederlerse o sene bu sene olur. Yani özlemi çekilen şampiyonluk çok yakın... Kadro olarak da ligin en yaratıcı kadrosu Trabzonspor'da. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımlarından biri. O şehir, şampiyonluğa inanmış; o şehrin futbolcuları da inanmışlığı iliklerine kadar hissedip maçlarına çıkıyor artık... Bütün bu artılar, Trabzonspor'u başarıya götürüyor...

REHA KAPSAL: Zaten devre arası yapılan transferlerle o senenin bu sene olduğu ortaya çıkmıştı. Şehrin oluşturduğu sinerji saha içine de çok doğru bir şekilde yansıyor. Bu net gözüküyor. Şehir de kalan 13 maçta çok oyuncu ve teknik kadro üzerinde aşırı baskı da kurmamalı. Bu bazen pozitif bazen negatif sonuçlar doğurur. Bu ince çizgiye taraftarın dikkat etmesi gerekir. Kalan haftalarda desteklerini daha da katlayarak en üst seviyede vereceklerdir ama sabırsız da davranmamarı gerekir. Özellikle oyunu erteleyip skoru alacağı maçlarda bunun çok büyük önemi var. Onlara bu konuda büyük görev düşmekte.

SERKAN KORKMAZ: Ligin en iyi iki kadrosu Trabzonspor ve Başakşehir'de. Şu anki puan cetveline baktığımızda zaten onları ilk iki sırada görüyoruz. Ellerindeki kadro kalitesi ve yakaladıkları rüzgarla sezon sonuna kadar şampiyonluk potasında olacaklarını düşünüyorum. Bu iki takımın hemen ardında G.Saray, F.Bahçe, Sivas, Alanya dörtlüsü iddialı. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından düştüğü kanaatinde değilim. İçinde bulunduğumuz lig mücadelesinde çok büyük puan farklarının eridiğine tanıklık ettik.

LİDERLİK ARAÇ ŞAMPİYONLUK AMAÇ

Tabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyin Çimşir, "Bu tablo abartılmamalı. Ligin sonunda lider olmak daha önemli" diyerek rehavet ve baskı uyarısı yaptı.



UZUNDURUKAN: Trabzonspor'da yıllar sonra gelen liderlik, takımda bir rehavet havası yaratmamalı. Şehirde ve taraftarlarda da... Daha ligin bitmesine çok var. Trabzonspor'un önünde oynanmamış çok zorlu 13 maç daha var. Lider olmak başarı ama orada kalmak en zoru. Bordo-mavili takımın, bu bilinçte maçlara hazırlanması lazım. Yani basamakları birer birer çıkması lazım. Şampiyonluk havası takımı strese sokar, rehavete sokar. Bu iş bir maraton işi. Şu anda önde giden takım Trabzonspor.



Ama arkadan gelen çok ciddi rakipler var. Bir maçlık motivasyon kaybı ile koca bir sezonun emeklerini yerle bir edebilir. O yüzden oyuncuların da Hüseyin hocanın da sorumlulukları daha da arttı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Hüseyin Cimşir de takımı erkenden şampiyonluk havasına sokmak istemiyor. Liderlik, şampiyonluğa gitme yolunda sadece bir araç. Amaç şampiyonluksa kalan 13 maçın tamamına da final gözüyle bakması lazım bordo-mavililerin...



KAPSAL: Lider olmaktan daha zor lider kalmak çok önemli. Buradaki baskıya verecekleri karşılık çok önemli. Burada şehre, teknik kadroya, futbolculara ve tabii ki başkan ve yönetime çok büyük iş düşmekte. Saha içinde kalarak konsantrasyonlarını bozmamaları gerek. Şu anda Trabzonspor lider ama mühim olan 34. hafta sonunda şampiyon olmak. Şu andaki liderlik araçtır, amaç şampiyonluktur.

KORKMAZ: Trabzonspor camiasında takıma olan güven tam.



Bugüne kadar amaç birliği hususunda başta yerel medya olmak üzere bir ortak hareket göremiyorduk. Ama bu sezon durum Trabzonspor lehine olucak şekilde hayli farklı tezahür ediyor. Şampiyonluk hedefi artık cok bariz. Bu hedefe ulaşma yolunda bordomavili camianın akılcı ve temkinli olması çok önemli.



SON MOHİKAN SÖRLOTH

Karadeniz devinin gol makinesi Sörloth yine attı ve gözünü 25 gollü Şota'nın rekoruna dikti. Norveçli için Türkiye'nin en iyisi yorumları yapılıyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?



UZUNDURUKAN: Sörloth, modern futbolun tanımına örnek olarak gösterilecek bir üst düzey golcü. Bir maçta yeri geliyor Ronaldo oluyor, yeri geliyor Edinson Cavani oluyor, yeri geliyor Ben Yedder oluyor. Bazı futbolcular vardır sizlere tek başına maç alır. İşte Sörloth da böyle özel bir oyuncu. Sadece gol atmakla kalmıyor, takımı oynatıyor, atak başlatıyor, oyunu yönlendiriyor, asist yapıyor, rakip savunmayı çıkarmıyor...



Her maç 90 dakika boyunca hep oyunun içinde kalıyor Sörloth. Onun bu olağanüstü özellikleri ve gayreti, takımdaki diğer oyuncuları da ateşliyor. Sörloth için Türkiye'nin en iyisi yorumları az bile kalır. O, şu anda Avrupa'nın en formda golcülerinden biri...



KAPSAL: Sörloth hem kendi oynuyor hem takım arkadaşlarını oynatıyor. O fizikteki bir oyuncunun topla bu kadar becerili olması, topla bu kadar hızlanabilmesi, yalnız saha içinde kalması ve üzerindeki baskıya rağmen iyi performans göstermesi çok önemli. Fazlasıyla da saygıyı hak ediyor. Bir futbolcunun şehrin ve takımının futbolda geleceğine yön vermesi ve Trabzon'a şampiyonluk hayali kurdurması çok farklı bir hikaye yazarak milyonları arkasından sürüklüyor. Verdiği performansla Türkiye'de geleceğe yapılmış en iyi transferlerden biri. Sadece işine odaklanan gerçek bir savaşçı. Son mohikan gibi. Böyle oyuncular da zaten günümüz futbolunda çok az kaldı.



KORKMAZ: Sörloth'un Avrupa'nın dev liglerinde mücadele eden kulüpler tarafından takip ediliyor olması benim için sürpriz değil. Orta vadede İngiltere veya İspanya'da hayli iddialı takımlarda önemli bir aktör olarak sahne alacağını zannediyorum. Şu an için ligimizin en değerli futbolcusu konumunda. Sadece tabelaya yansıyan performansı değil, karakteri uyumlu ve iri fiziğine rağmen çevikliği etkileyici. Sörloth için 'Şu takımda oynayamaz' cümlesini Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı takip eden hiçbir futbol adamı sarfedemez.



BAĞIŞ KAMPANYASI KESİN ÇÖZÜM DEĞİL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi mali durum nedeniyle bağış kampanyası başlatılacağını açıkladı. Bu tablodan nasıl çıkabilirler?



UZUNDURUKAN: Beşiktaş'ın o kadar çok borcu var ki; bunca borcun üstüne bir de gelirler temlik altında. Kulübün kasasına tek kuruş girmiyor. Futbolcu giderleri, personel giderleri, borç faizleri derken... Gel de çık işin içinden. Ahmet Nur Çebi başkan, adeta ateşten bir gömlek giydi. Elini taşın altına soktu. Büyük bir Beşiktaşlılık örneği gösterdi. Bağış kampanyası geçici bir çözüm, kanayan yaraya bir pansuman olur. Ama net çözüm olmaz. Beşiktaş yönetiminin, daha kalıcı gelirler üzerinde kafa yorması lazım. Allah Beşiktaş yönetiminin yardımcısı olsun. İşleri gerçekten çok zor, çok zor...



KAPSAL: Şu anda görülen Beşiktaş feda sezonundan daha kötü senelerin içine giriyor. Her Beşiktaşlıya düşen görevler var. Çebi'nin başlatacağı kampanyaya destek olmaları gerek. Beşiktaş camiasında bu kötü günlerde birlikte hareket etme özelliği her zaman olmuştur. Başkanın bu söylemlerine mutlaka Beşiktaş'ı sevenler rakamın büyüklüğü veya küçüklüğü önemli olmadan her türlü yardımı yapacaklardır. Böyle kötü günlerde camiaların sadakati sorgulanır.



Beşiktaş camiası böyle sınavları hep başarı ile vermiştir. Bundan sonra da aynı sağduyuyu göstereceklerinden şüphem yok. Başkanın Fikret Orman'ı eleştirmesi gayet doğal. Son yıllardaki yanlış transferler ve takım performansı bu ekonomik başarısızlığın zeminini hazırladı. Orman tabii ki bırakabilir bu normal ama 'benden sonrası tufan' deyip kulübü böyle kötü, içinden çıkılmaz ekonomik bunalımla baş başa bırakması anormal. Büyük hata ve sorumsuzluktur.



KORKMAZ: Bağış kampanyaları finansal açıdan zor durumda olan kulüplerimize can suyu oluyor. Sadece Beşiktaş değil, diğer kulüplerimiz için de benzer süreçler her an gündeme gelebilir. Kulüplerimizin geldiği noktada bağış kampanyaları kalıcı çözüm olamaz. Geçmişte yapılan yanlışlar ve varsa kriminal durumlar tüm kulüplerce mercek altına alınmalı.