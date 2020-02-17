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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Kimse abartmasın

Kimse abartmasın

: ‘Lider olduk, sonra şampiyon olduk’ diye bir şey yok. Aynı ciddiyetle devam.

Başkan Ahmet , şu anda lider olmanın değil ligi nerede bitireceklerinin önemli olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Önümüzde derbisi var. Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek lazım. Bundan sonrası için 'aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk' diye bir şey yok. 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor" dedi. Başkan, sakatlanan Nwakaeme'nin Beşiktaş derbisinde oynayacağını da söyledi.
  1. 17.2.2020
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