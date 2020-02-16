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16 Şubat 2020, Pazar
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"İyi şekilde hazırlandık"

"İyi şekilde hazırlandık"

Bordo-mavili ekibin kalecisi , maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Bordo-mavili ekibin kalecisi , maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Genç eldiven "Hafta boyunca çok çalıştık. Hedefimiz Sivasspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak. Takım içinde hep bunu konuşuyoruz. Herkesin çok motive olduğunu söyleyebilirim" dedi.

  1. 16.2.2020
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