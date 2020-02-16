"İyi şekilde hazırlandık"

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, Sivasspor maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Genç eldiven "Hafta boyunca çok çalıştık. Hedefimiz Sivasspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak. Takım içinde hep bunu konuşuyoruz. Herkesin çok motive olduğunu söyleyebilirim" dedi.