Nwakaeme rekor peşinde

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.