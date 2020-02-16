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16 Şubat 2020, Pazar
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Nwakaeme rekor peşinde

Nwakaeme rekor peşinde

ekibinin yıldızı son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti.

ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.

  1. 16.2.2020
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