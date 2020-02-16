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16 Şubat 2020, Pazar
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içeride dışarıda

Trabzon içeride Sivas dışarıda

 Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada ve ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada ve ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.

  1. 16.2.2020
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