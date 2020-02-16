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16 Şubat 2020, Pazar
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6 maçlık seri istiyor

6 maçlık seri istiyor

Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor.

Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, 'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.

  1. 16.2.2020
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