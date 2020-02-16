6 maçlık seri istiyor

Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, Sivasspor'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.