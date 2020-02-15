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15 Şubat 2020, Cumartesi
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iç sahada dış sahada daha çok atıyor

Trabzonspor iç sahada Sivasspor dış sahada daha çok atıyor

'in 22. haftasında oynanacak olan ile DG arasındaki müsabaka iç sahada ve dış sahada çok gol atan takımları karşı karşıya getirecek.

ile arasında yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma liderlik yarışını yakından ilgilendiriyor. Hakem 'ın düdük çalacağı müsabakada iç sahada çok atanla, dış sahada çok atan takımları karşı karşıya getirecek.
'in en golcü takımı olan Trabzonspor, attığı 45 golün 29'nu evinde oynadığı maçlarda atarken, 16 golü ise deplasmanda kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 21'ini evinde oynadığı maçlarda atarken, 19'nu ise deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadı.
Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan Sivasspor 19 golle deplasmanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor iç sahada oynadığı 11 müsabakada 29 kez gol sevinci yaşadı.

GOLCÜLER SAHNE ALACAK
Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, cezasının kalkmasıyla Sivasspor maçında forma giyebilecek. Trabzonspor'da 16 golle takımın en golcü ismi olan Sörloth, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak. 9 golle Sivasspor'un en skorer oyuncusu olan ve bir dönemde Trabzonspor forması giyen Mustapha Yatabare ise Sivas'ın gol yollarındaki en önemli ismi olacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL KADROSU
Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Badou Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

  1. 15.02.2020
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