CANLI | Trabzonspor - DG Sivasspor
Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, yakın takipçilerinden Sivasspor'u evinde konuk ediyor. Bordo mavililerin en büyük gol kozu Sörloth olurken, Sivasspor Yatabare ile skor bulmaya çalışıyor. Keyif dolu Trabzonspor - Sivasspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare
7 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.
NWAKAEME REKOR PEŞİNDE
Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.
TRABZON 13-8 ÜSTÜN
Karadeniz Fırtınası ile Yiğidolar bugüne kadar ligde 27 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 defa kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibin 8 galibiyeti bulunuyor. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 40 gol kaydetti. Kalesinde ise 30 gol gördü.
TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.
6 MAÇLIK SERİ İSTİYOR
Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, Sivasspor'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.
TRABZONSPOR'DAN TARİHİ REKOR
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.
Analistler, Trabzonspor'un konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.
Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.
EN İYİ HİSSE PERFORMANSI
Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.
Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 15:59
- Trabzonspor takım otobüsünü bekleyen taraftarla buluştu!
- Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
- Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
- Erman Toroğlu: Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur
- Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!
- Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex de Souza...
- Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
CANLI | Trabzonspor - DG Sivasspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.