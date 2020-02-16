Badou Ndiaye'den şampiyonluk yorumu
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maç sonunda Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Badou Ndiaye karşılaşmayı değerlendirirken, şampiyonluk yorumunda bulundu.
Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1'le geçerek eksik maçı olmasına rağmen liderliğe yükseldi. Maç sonunda bordo-mavililerde Badou Ndiaye yayıncı kuruluşa konuştu.
Badou Ndiaye: Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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