Badou Ndiaye'den şampiyonluk yorumu

Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1'le geçerek eksik maçı olmasına rağmen liderliğe yükseldi. Maç sonunda bordo-mavililerde Badou Ndiaye yayıncı kuruluşa konuştu.



Badou Ndiaye: Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz.