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16 Şubat 2020, Pazar
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'den şampiyonluk yorumu

Badou Ndiaye'den şampiyonluk yorumu

'in 22. haftasında sahasında 'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maç sonunda Trabzonspor'un başarılı futbolcusu karşılaşmayı değerlendirirken, şampiyonluk yorumunda bulundu.

, 'u 2-1'le geçerek eksik maçı olmasına rağmen liderliğe yükseldi. Maç sonunda bordo-mavililerde yayıncı kuruluşa konuştu.

Badou Ndiaye: Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz.

  1. 16.02.2020
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