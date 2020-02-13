Yiğido teşekkür etti
Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti.
Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Biletleri 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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