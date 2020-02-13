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13 Şubat 2020, Perşembe
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Yiğido teşekkür etti

Yiğido teşekkür etti

Pazar günü u ağırlayacak , misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti.

Pazar günü u ağırlayacak , misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Biletleri 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

  1. 13.2.2020
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