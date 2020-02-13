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13 Şubat 2020, Perşembe
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Çakır düdük çalacak

Çakır düdük çalacak

'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak - maçında düdük çalacak.

'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak - maçında düdük çalacak. Fırtına, 1976 doğumlu hakem ile çıktığı son 6 maçta 1 kez kazanabildi. İki kez ile 1-1, ile 1-1 berabere kaldı, 'a 2-0 ve 'a 1-0 kaybetti, A.Gücü'nü ise 3-0 yendi. Çakır'ın en son iki takımın yönettiği maçta Trabzonspor 2015'te Sivasspor'u 3-1 mağlup etmişti.
  1. 13.2.2020
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