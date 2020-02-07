Obi’nin idolü Messi&Pele

Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi'nin sorularını yanıtladı. En iyi oyuncu: Messi. Pele mi Maradona mı?: Pele. Unutamadığın gol: Chelsea ile Devler Ligi'nde PSG'ye attığım gol. En önemli gün: Kızlarımın doğduğu gün. Neyi değiştirmek isterdin?: İnsanların din, dil ve ten rengine göre ayırmadan eşit ve adil hayat sürmesini isterdim.