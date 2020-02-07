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07 Şubat 2020, Cuma
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’nin idolü &

Obi’nin idolü Messi&Pele

 , 'nin sorularını yanıtladı.

, 'nin sorularını yanıtladı. En iyi oyuncu: . mi Maradona mı?: Pele. Unutamadığın gol: ile Devler Ligi'nde 'ye attığım gol. En önemli gün: Kızlarımın doğduğu gün. Neyi değiştirmek isterdin?: İnsanların din, dil ve ten rengine göre ayırmadan eşit ve adil hayat sürmesini isterdim.

  1. 7.2.2020
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