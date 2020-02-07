Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi'nin sorularını yanıtladı.
Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi'nin sorularını yanıtladı. En iyi oyuncu: Messi. Pele mi Maradona mı?: Pele. Unutamadığın gol: Chelsea ile Devler Ligi'nde PSG'ye attığım gol. En önemli gün: Kızlarımın doğduğu gün. Neyi değiştirmek isterdin?: İnsanların din, dil ve ten rengine göre ayırmadan eşit ve adil hayat sürmesini isterdim.
- 7.2.2020
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O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
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ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Obi’nin idolü Messi&Pele haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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