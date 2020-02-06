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06 Şubat 2020, Perşembe
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Gol profesörü

Gol profesörü

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve ligde 19 haftada attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan durdurulamıyor...

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve ligde 19 haftada attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan durdurulamıyor... Norveçli yıldız, çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında birbirinden şık 2 gole imza attı, 'na da damga vurmayı başardı. Savunma oyuncuları için büyük bir tehdit olan Sörloth bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 21 kez ağları sarstı. Fırtına'nın gol yükünü çeken 24 yaşındaki futbolcu sezon başından bu yana ortaya koyduğu oyunla alkış aldı.
  1. 6.2.2020
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