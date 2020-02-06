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06 Şubat 2020, Perşembe
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düdük çalacak

Hüseyin Göçek düdük çalacak

'in 21'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre cumartesi günü saat 17.00'de yapılacak G.Birliği-Trabzon maçında düdük çalacak.

'in 21'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre cumartesi günü saat 17.00'de yapılacak G.Birliği-Trabzon maçında düdük çalacak. 1976 doğumlu hakem, kariyerinde en çok (42) Fırtına'nın maçında görev yaptı. Bordo-mavililer, Göçek ile çıktığı son 4 maçta sırasıyla 'u 6-2, Çaykur 'yi 2-1, 'u 4-1 ve 'u 3-1 yendiler. VAR hakemi de Bahattin Şimşek.
  1. 6.2.2020
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