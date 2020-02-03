Yeniler sahaya indi
Trabzonspor'un devre arasında renklerine kattığı Manoel ve Manuel da Costa, takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı.
Trabzonspor'un devre arasında renklerine kattığı Manoel ve Manuel da Costa, takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı. İki tecrübeli futbolcunun da çabuk ısındıkları gözlendi. Manoel ve Manuel, yeni takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştılar. Kupada forma giyecekler.
- 3.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yeniler sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.