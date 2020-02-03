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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Yeniler sahaya indi

Yeniler sahaya indi

'un devre arasında renklerine kattığı ve da , takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı.

'un devre arasında renklerine kattığı ve da , takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı. İki tecrübeli futbolcunun da çabuk ısındıkları gözlendi. Manoel ve Manuel, yeni takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştılar. Kupada forma giyecekler.

  1. 3.2.2020
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