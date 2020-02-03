Yeniler sahaya indi

Trabzonspor'un devre arasında renklerine kattığı Manoel ve Manuel da Costa, takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı. İki tecrübeli futbolcunun da çabuk ısındıkları gözlendi. Manoel ve Manuel, yeni takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştılar. Kupada forma giyecekler.