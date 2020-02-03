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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Uğurcan’ın fiyatı artıyor

Uğurcan’ın fiyatı artıyor

Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. Başta olmak üzere birçok kulübün kanca attığı 23 yaşındaki eldiven için kulübe ciddi teklifler de geliyor. 'un Uğurcan'ı Yusuf Yazıcı'dan da daha yüksek bir bedelle satması bekleniyor.

  1. 3.2.2020
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