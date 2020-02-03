Uğurcan’ın fiyatı artıyor
Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı.
Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. Başta Liverpool olmak üzere birçok kulübün kanca attığı 23 yaşındaki eldiven için kulübe ciddi teklifler de geliyor. Trabzonspor'un Uğurcan'ı Yusuf Yazıcı'dan da daha yüksek bir bedelle satması bekleniyor.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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