Uğurcan’ın fiyatı artıyor

Onur Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. Başta Liverpool olmak üzere birçok kulübün kanca attığı 23 yaşındaki eldiven için kulübe ciddi teklifler de geliyor. Trabzonspor'un Uğurcan'ı Yusuf Yazıcı'dan da daha yüksek bir bedelle satması bekleniyor.