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03 Şubat 2020, Pazartesi
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yoldan geliyor

Çekilin yoldan Fırtına geliyor

Bordo-mavililerin  galibiyeti yerel basını da coşturdu. İşte o manşetler...

Bordo-mavililerin galibiyeti yerel basını da coşturdu. İşte o manşetler...

Günebakış: O sene bu sene olacak inşallah. şarkıları söylemeye başladık.
-Sonnokta: yoldan geliyor.
-Kuzey Ekspres: Şampiyonluk size yakışır.
-Taka: Sen şampiyon olacaksın. 'dan iki kroşeli nakavt.

  1. 3.2.2020
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