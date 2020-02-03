Bordo-mavililerin Fenerbahçe galibiyeti yerel basını da coşturdu. İşte o manşetler...

Günebakış: O sene bu sene olacak inşallah. Şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık.

-Sonnokta: Çekilin yoldan Fırtına geliyor.

-Kuzey Ekspres: Şampiyonluk size yakışır.

-Taka: Sen şampiyon olacaksın. Trabzonspor'dan iki kroşeli nakavt.