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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Fırtına ilk peşinde

Fırtına ilk peşinde

Geçen hafta karşılaşması bölgesindeki nedeniyle ertelenen , 'yi yenmesi halinde bu sezon 'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Geçen hafta karşılaşması bölgesindeki nedeniyle ertelenen , 'yi yenmesi halinde bu sezon 'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak. ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 karşılaşma eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

  1. 1.2.2020
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