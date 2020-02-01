Fırtına ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 karşılaşma eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.